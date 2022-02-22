Байден: США продолжат оказывать оборонительную помощь Украине

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Соединенные Штаты будут продолжать оказывать оборонительную помощь Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден во время обращения во вторник, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Соединенные Штаты будут продолжать оказывать оборонительную помощь Украине, и мы будем продолжать укреплять наших союзников по НАТО”, — сказал президент США.

Детали

Он также заявил, что сегодня санкционировал дополнительную переброску американских сил и оборудования, уже размещенных в Европе, для укрепления балтийских союзников Латвии, Литвы и Эстонии.

Ранее Байден объявил о первом пакете санкций против РФ, которые будут касаться суверенного долга, двух банков и российских элит.

Контекст

21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности, канцлер Олаф Шольц ранее сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода “Северный поток-2” для поставок российского газа в ФРГ на фоне признания Россией “независимыми” так называемых “Л/ДНР”.