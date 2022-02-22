Зеленский призвал ВР как можно скорее принять решение, что будут укреплять оборонный сектор Украины

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями депутатских фракций и групп Верховной Рады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Президента.

Детали

Участники обсудили развитие ситуации на государственных границах Украины, а также пути реагирования на риски, которые возникли в связи с признанием Россией “ЛДНР”.

Владимир Зеленский призвал представителей парламентских фракций чтобы Верховная Рада приняла решения, связанные с укреплением обороноспособности нашего государства. В частности, это касается внесения изменений в госбюджет относительно увеличения расходов на финансирование сектора национальной безопасности и обороны.

Цитата

“Должны осознавать, что подобные решения требуют оперативной реакции депутатского корпуса. Поэтому прошу руководителей фракций сосредоточить внимание на том, чтобы Верховная Рада как можно скорее принимала решения, которые будут укреплять наш оборонный сектор. И именно это можно решить в рамках Оборонной коалиции, когда все будут работать максимально оперативно и слаженно”, — сказал Президент.

Глава государства также инициировал проведение встреч с представителями украинского бизнеса, на которых намерены рассмотреть создание инвестиционного фонда помощи украинской армии.

“Было бы очень хорошо, чтобы украинский бизнес активно приобщался к помощи нашей армии, нашим защитникам, оборонному сектору Украины”, — отметил Владимир Зеленский.

Также участники встречи обсудили возможные форматы посредничества стран-партнеров Украины в урегулировании конфликта на Донбассе.

Напомним

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