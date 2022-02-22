Глава МВД проверил систему охраны и обороны объектов критической инфраструктуры

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Важный фактор защиты - умение дать отпор. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский проверил охрану объектов критической инфраструктуры в столичном регионе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу министра в Facebook.

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“Главный фактор защиты Украины — это не ждать, а наша готовность дать отпор.

Как на передовой, так и в тылу. Особенно, когда речь идет о защите объектов критической инфраструктуры.

Сегодня я проверил систему охраны объектов критической инфраструктуры столичного региона” , - написал министр.

Он доложил, что все объекты взяты под охрану подразделениями МВД Украины.

"Система охраны и обороны указанных объектов боеспособна.

Она включает в себя охрану аэродромов и аэропортов, складов горюче-смазочных материалов и другие объекты.

Отработаны меры по противодействию всем возможным сценариям. В частности, и захват диверсионно-разведывательными группами врага взлетно-посадочных полос, и высадки десанта или попыток посадки вражеской авиации на наши аэродромы”, - сообщил министр.

По словам Монастырского, подразделения Нацгвардии, ГСЧС и служб безопасности объектов критической инфраструктуры действуют профессионально, слаженно и оперативно.

"Готовность у бойцов такая же, как и у подразделений МВД в районе проведения операции объединениях Сил, где я вместе с коллегами побывал на инспектировании 19 февраля.

Итак к защите готовы! Слава Украине!" - резюмировал глава МВД.