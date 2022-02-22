Байден заявил, что Россия начинает "вторжение в Украину"

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Джо Байден охарактеризовал события, которые сейчас происходят в Украине, как “начало российского вторжения”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

“Это начало российского вторжения в Украину”, — сказал Байден.

Детали

Президент США указал на возможность того, что дипломатия все еще может разрядить кризис и заявил, что Соединенные Штаты останутся открытыми для переговоров с Россией и ее партнерами, чтобы предотвратить полномасштабной войне.

“Соединенные Штаты и наши союзники, и партнеры остаются открытыми для дипломатии, если она серьезна”, — сказал он, — “когда все будет сказано и сделано, мы будем судить о России по ее действиям, а не по словам”.

Дополнение

Президент США Джо Байден объявил решение ввести первый пакет санкций против России. Они будут касаться суверенного долга, двух банков и российских элит.



Контекст

21 Февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНВ” и “ДНР” на востоке Украины. Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций поддержания мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности канцлер Олаф Шольц ранее сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией “независимыми” так называемые “Л/ДНР”.