Около украинских границ 150 тыс. российских военных, и они готовы атаковать - Байден

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент США Джо Байдена сообщил, что около украинских границ Россия сосредоточила 150 тыс. военных. Об этом он сообщил во время обращения в отношении РФ и Украины, передает корреспондент УНН.

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"Все еще 150 тыс. российских военных собрано вблизи границ Украины. В частности, на севере Беларуси есть российские войска, готовые в любой момент атаковать", - сказал Байден.

Детали

Он отметил, что в последние дни видим воплощение тех планов, о которых объявлял госсекретарь Блинкен.

Дополнение

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что все, что происходит в Украине и вокруг нее, в том числе объявление о продолжении военных учений России и Беларуси, свидетельствует о том, что мир находится "на грани" российского вторжения.

Байден заявлял, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать оборонительную помощь Украине.