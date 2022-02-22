Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес: Зеленский объявил о запуске программы экономического патриотизма

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске программы экономического патриотизма, которая будет включать снижение налоговой нагрузки на бизнес, передает корреспондент УНН.

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"Патриот - это тот, кто борется с врагом за свою землю. Тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места. Поэтому мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства", - рассказал Зеленский.

Детали

По его словам, программа призвана стать дополнительными стимулами для локализации украинского производства и поддержкой отдельных отраслей.

" Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель, что позволит снизить цены на заправках. Наша цель - это обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", - отметил Зеленский.

Зеленский добавил, что завтра, 23 февраля он встретится с ТОП-50 украинского крупного бизнеса. Он отметил, что все они должны остаться в Украине.

Дополнение

На фоне обострения российско-украинского кризиса фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 97,32 доллара за баррель.