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Экономический патриотизм: Зеленский заявил об инициировании снижения НДС на бензин и дизель

Экономический патриотизм: Зеленский заявил об инициировании снижения НДС на бензин и дизель

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Программа экономический патриотизм включает снижение НДС на бензин и дизель. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС (налога на добавленную стоимость - ред.) на бензин и дизель. Что позволит снизить цены на заправках. Наша цель - это обретение экономической независимости. Особенно в энергетике”, — рассказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске программы экономического патриотизма, которая будет включать снижение налоговой нагрузки на бизнес.

Источник: УНН
Теги: обращение
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