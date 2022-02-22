Экономический патриотизм: Зеленский заявил об инициировании снижения НДС на бензин и дизель

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Программа экономический патриотизм включает снижение НДС на бензин и дизель. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

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“Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС (налога на добавленную стоимость - ред.) на бензин и дизель. Что позволит снизить цены на заправках. Наша цель - это обретение экономической независимости. Особенно в энергетике”, — рассказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске программы экономического патриотизма, которая будет включать снижение налоговой нагрузки на бизнес.