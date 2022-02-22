Reuters: Байден отправляет войска в Балтию и F-35 на восточный фланг НАТО

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Объявление президента США Джо Байдена во вторник о перераспределении войск в Европе включает отправку 800 солдат пехоты в Балтийский регион и до восьми истребителей F-35 к нескольким участкам вдоль восточного фланга НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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"Этот дополнительный персонал перемещается, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдерживать любую потенциальную агрессию против стран-членов НАТО и тренироваться с силами страны-хозяина", - сказал высокопоставленный чиновник из обороны США, добавив, что ни одна из новых сил не поступало из Соединенных Штатов.

Кроме того, США отправят 32 ударных вертолета AH-64 Apache в Балтийский регион и в Польшу с мест в Европе.

Напомним

Президент Джо Байден охарактеризовал события, которые сейчас происходят в Украине, как “начало российского вторжения”.