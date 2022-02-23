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Никто кроме Украины и НАТО не будет принимать решение о наших будущих отношениях-Кулеба

Никто кроме Украины и НАТО не будет принимать решение о наших будущих отношениях-Кулеба

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что только Украина и НАТО могут принимать решение о будущих отношениях. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Цитата

"Никто кроме Украины и НАТО не будет принимать решения о наших будущих отношениях. То, что говорит Путин об Украине и НАТО, это лишь отговорка", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

Контекст

Владимир Путин выдвигает свое условие, чтобы Украина не вступила в НАТО, так как по его мнению, Украина захочет вернуть Крым военным путем.

Источник: УНН
Теги: МИД
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