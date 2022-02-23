Правительство не планирует эвакуировать Мариуполь и Харьков-Кулеба

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Дмитрий Кулеба заявил что имеют два плана развития событий, если Россия вторгнется в Харьков и Мариуполь. Об этом сообщает корреспондент УНН.

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Во время брифинга с госсекретарем США Энтони Блинкеном и Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, одна журналистка задала вопрос "планирует ли правительство Украины эвакуировать Мариуполь и Харьков".

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"Что касается эвакуации Харькова и Мариуполя. Нет, мы такого не планируем. У нас есть план А - использовать все возможности, в частности диплопатичи, чтобы сдержать Россию и предотвратить следующую агрессию. План Б - воевать за каждый дюйм наших городов, наших территорий и бороться пока мы не переможимо", - ответил глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба.

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На этом же брифинге Кулеба заявил "что никто кроме Украины и НАТО не будет принимать решения о наших будущих отношениях".