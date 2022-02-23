Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,99 0,5031  EUR: 32,90 0,6152 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
16200

Сегодня мы увидели как Россия наказана санкциями - Кулеба

Сегодня мы увидели как Россия наказана санкциями - Кулеба

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что видно, как почувствовала на себе санкции Россия. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Цитата

"Сегодня мы увидели как Россия наказана санкциями. И стратегия таких санкционных волн может сработать, если она будет проведена постоянно и последовательно. Путин не должен думать что это уже конец, что это уже потолок для санкций. Это давление должно нарастать", - заявил Дмитрий Кулеба во время ответа на вопрос журналисту во время брифнга в Вашингтоне.

Глава МИД Украины сказал, что рад видеть, как ряд президентов и представителей стран, в частности Джо Байден, быстро реагируют на действия России новыми и более жесткими санкциями.

"Такая динамика должна сохраняться, если Россия продолжит экскалацию. Было бы полезнее ввести некоторые санкции до вторжения, как меру пресечения, а эти санкции являются наказанием за то, что Россия уже сделала."- Добавил Дмитрий Кулеба

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.