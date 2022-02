Кулеба: Россия столкнется с новыми санкциями и глобальным давлением

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Глава МИД Украины в своем блоке в Twitter сообщил, что Россия столкнется с новыми санкциями и глобальным давлением, об этом пишет УНН.

Цитата

"Целенаправленная встреча с Блинкеном. Два стратегических партнера, Украина и США, неустанно работают день и ночь, чтобы сплотить мир вокруг суверенитета и территориальной целостности Украины. Россия столкнется с новыми санкциями и глобальным давлением за каждый следующий агрессивный шаг, который она может сделать", - говорится в сообщении.

Напомним

Завершился брифинг, где выступили Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба, который заявил "что никто кроме Украины и НАТО не будет принимать решение о наши будущие отношения.

Focused meeting with@SecBlinken. Two strategic partners, Ukraine and the U.S. Work tirelessly day & night to rally the world around Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. Russia will face more sanctions and global pressure for every further aggressive step it may take.pic.twitter.com/TCK925AhCf