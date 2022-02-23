В Украину прилетел второй самолет военной помощи из Канады

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Украину с военной техникой прилетел уже второй самолет от Канады. Об этом сообщила на своей странице в Twitter министр национальной обороны Канады Анита Ананд, пишет УНН.

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"Сегодня наш ForcesCanada осуществил вторую доставку летальной военной помощи в Украину."- Об этом говорится в сообщении.

"Это новое вторжение России абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", - добавила Анита Ананд.

Напомним

Канада объявила о новых санкциях против России в ответ на введение сил Кремля на восток Украины и признание ЛДНР.