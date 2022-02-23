Официальный курс гривны установлен на уровне 28.98грн/доллар

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне28.98грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.484 грн за доллар;

32.903 грн за евро;

0.366 грн за российский рубль;

39.265 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 февраля курс доллара, евро, рубля и фунта вырос:

+0.142 Грн за доллар;

+0.615 Грн за евро;

+0.004 Грн за российский рубль;

+0.485 Грн за фунт стерлингов.