В ВР внесли проект о военном положении в Луганской и Донецкой областях и закрытии границ с Беларусью и РФ

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о военном положении в Луганской и Донецкой областях, а также о закрытии границ с Россией и Беларусью, пишет УНН.

Детали

Соответствующий проект постановления авторства внефракционной Оксаны Савчук об обращении Верховной Рады Украины к Президенту Украины относительно объявления военного положения на территории Донецкой и Луганской областей, прекращения транспортного сообщения с Российской Федерацией и закрытии государственной границы с Республикой Беларусь и Российской Федерацией зарегистрировали 22 февраля под номером 7095.

Текст проекта пока не обнародован.

Сейчас документ прорабатывается в комитете. Главный для нег о- комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Дополнение

Накануне состоялось заседание Президента с представителями силовых структур и лидерами всех парламентских фракций.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия по итогам заявил, что военное положение в Украине вводить не планируют, но не исключают введение чрезвычайного или особого положения в Донецкой и Луганской областях.

По итогам главы депутатских фракций в парламенте также договорились о режиме работы в "оборонной коалиции" и скором принятии важных законов для усиления безопасности и обороноспособности страны. Прежде всего речь идет о дополнительном финансировании на оборону и упрощении правил закупок. Также речь шла о наработке законопроектов по поддержке экономики, малого и среднего бизнеса.

Представителями силовых ведомств и лидерами фракций обсуждалась также возможность введения записи в территориальную оборону через "Дія".

Также анонсировали создание в парламенте оборонного штаба.