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Армения не планирует признавать независимость "Л/ДНР"

Армения не планирует признавать независимость "Л/ДНР"

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Правительство Армении не планирует признавать независимость "Донецкой и Луганской народных республик". Об этом изданию "Арменпресс" сообщил спикер МИД Армении Ваан Унанян, информирует УНН.

Детали

"На повестке дня Армении такого вопроса нет", — заявил Унанян.

По его словам, Армения хочет, чтобы "проблемы между двумя дружественными странами" решили с помощью дипломатического диалога и переговоров, в соответствии с нормами, принципами международного права и Уставом ООН.

"Надеемся, что будут предприняты нужные шаги для снижения напряженности и мирной развязки ситуации", — добавил Унанян.

Напомним

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". После этого Путин заявил о вводе российских войск на территорию оккупированного Донбасса "для поддержания мира".

Правительство Германии временно остановило сертификацию газопровода "Северный поток-2" для поставок российского газа в ФРГ на фоне решения России признать "независимыми" Л/ДНР".

Источник: УНН
Теги: Армения
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