СНБО сегодня соберется на заседание

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины запланировано в среду, 23 февраля, утром, сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте Президента.

Детали

Сообщалось, что заседание созывают на 10 часов.

"В среду, 23 февраля, в 11:00 (ориентировочно) начнется брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины", - указали при этом в Офисе Президента.

Повестка дня не обнародована. Впрочем, сегодня один из вопросов, которые хочет рассмотреть Верховная Рада, - предложение СНБО ввести санкции против депутатов Госдумы РФ, которые поддержали признание террористических организаций "Л/ДНР" "независимыми".

Дополнение

Президент Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, на котором были заслушаны представители сектора безопасности и обороны относительно ситуации в Украине и на ее государственных границах, 21 февраля. Это произошло после того, как 21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины, его указы предусматривают введение российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Президент Украины не закрывал заседание СНБО. Совет национальной безопасности и обороны переведен в режим работы 24/7, указывал секретарь СНБО Алексей Данилов.