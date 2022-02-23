Генсек ООН сделал заявление о ситуации вокруг Украины: ввод войск без согласия - это не миротворцы

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне "признания" Россией так называемых "Л/ДНР" на востоке Украины и разрешения на ввод туда войск для "функций по поддержанию мира" заявил об извращении концепции миротворчества, пишет УНН.

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"Меня беспокоит извращение концепции миротворчества. Когда войска одной страны входят на территорию другой без ее согласия, они не являются объективными миротворцами. Они вовсе не миротворцы", - указал Гутерриш в Twitter.

Генсек ООН выразил глубокую обеспокоенность последними событиями вокруг Украины.

"В этот критический момент я призываю к немедленному прекращению огня и восстановлению верховенства права. Нам нужны сдержанность и ум. Нам нужна деэскалация сейчас", - добавил он.

Ранее

Днем ранее Генсек ООН заявил, что сильно обеспокоен решением России о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. "Мы по-прежнему полностью поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ", - отметил Гутерриш.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.