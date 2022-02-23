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Новости: Политика
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Полиция берет под охрану более 100 объектов критической инфраструктуры

Полиция берет под охрану более 100 объектов критической инфраструктуры

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Национальная полиция берет под охрану более чем 100 объектов критической инфраструктуры на период отключения Украины от белорусской и российской энергосистем. Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Мы сейчас обращаем внимание на объекты критической инфраструктуры, мы проверяем в том числе объекты энергетической инфраструктуры, и более 100 объектов критической инфраструктуры будем брать под охрану. Часть объектов уже взята под охрану”, - сказал Фацевич.

Детали

По его словам, это связано с тем, что с завтрашнего дня Украина будет тестово отключена от энергосистемы Беларуси и Российской Федерации.

Также он подчеркнул, что Национальная полиция будет готова в случае диверсионных или иных атак на эти объекты.

"Более 600 полицейских будет обеспечивать охрану этих объектов. Это будет пока временно, на период отключения”, - добавил замглавы Нацполиции.

Контекст

Украина намерена отключиться на три дня от энергосистемы Беларуси и России в конце февраля. Отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года. 23 февраля стартовала подготовка энергосистемы Украины к работе в изолированном режиме.

Источник: УНН
Теги: Россия, охрана, полиция, Беларусь, инфраструктура, электроэнергия
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