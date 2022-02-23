"Акт вооруженной агрессии": МИД Украины о решении Совета Федерации РФ относительно использования военных за границей

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Если не остановить российскую агрессию в Украине сегодня, завтра военная мощь РФ будет применена в любом регионе мира. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в связи с решением Совета Федерации РФ об использовании российских Вооруженных сил за рубежом, пишет УНН.

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“22 февраля Совет Федерации РФ разрешил использование вооруженных сил РФ за рубежом под предлогом "защиты" русского населения на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях. Признание и поддержка Москвой так называемых "Л/ДНР" в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины являются международно-противоправными и расцениваются Украиной как акт вооруженной агрессии”, - говорится в заявлении дипведомства.

Детали

Отметили, что международное право запрещает агрессию, а суверенитет и территориальная целостность Украины обеспечены и гарантированы основополагающими нормами и принципами международного права и рядом основополагающих международных инструментов, в том числе Уставом ООН, Гельсинкским заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 года, Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия от 1994 года, многочисленными обязательствами России по двусторонним договорам между Украиной и Российской Федерацией.

Украина призывает международное сообщество принять против агрессора неотложные и жесткие меры. Отсутствие решительных действий со стороны международного сообщества лишь развязывает руки Кремлю, сказано в заявлении.

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“Если нам не удастся остановить российскую агрессию в Украине сегодня, завтра военная мощь РФ будет применена в любом регионе мира”, - подчеркнули дипломаты.

Контекст

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако после решения Путина признать независимыми "Л/ДНР" заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности, канцлер Олаф Шольц заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2" для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией "независимыми" так называемые "Л/ДНР".