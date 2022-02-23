Кулеба призвал партнеров нанести болезненный удар по экономике РФ и окружению Путина

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Украина призывает партнеров не останавливаться и продолжать давление на Россию с помощью введения новых болезненных санкций. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дитро Кулеба в своем Twitter, пишет УНН.

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“Чтобы остановить Путина от дальнейшей агрессии, призываем партнеров ввести больше санкций против РФ. Первые решительные шаги были предприняты вчера, и мы благодарны за них. Сейчас необходимо увеличивать давление. Нанести удар по экономике РФ и окружению Путина. Болезненного удара. И сделать это уже сейчас", - написал министр.

Контекст

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако после решения Путина признать независимыми "Л/ДНР" заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности, канцлер Олаф Шольц заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2" для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией "независимыми" так называемые "Л/ДНР".

Кроме того, президент США Джо Байден накануне объявил о решении ввести первый пакет санкций против России. Они будут касаться суверенного долга, двух банков и российских элит.

Страны Европейского Союза 22 февраля также договорились о ряде санкций против России.