ВР может проголосовать за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Верховная Рада может сегодня в 12:30 проголосовать за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах. Это будет касаться прежде всего Донецкой и Луганской областей. Об этом говорят народные депутаты, пишет УНН.

Детали

На вопрос, планирует ли Верховная Рада в 12:30 голосовать за введения в ряде областей режима чрезвычайного положения, заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук ответила: “Да, вероятность высока, ждем решения СНБО”.

Кроме того, народный депутат от “Слуга народа” Ольга Василевская-Смаглюк сообщила в своем Telegram-канале, что введение чрезвычайного положения будет касаться, прежде всего, Донецкой и Луганской областей.

"Вероятно, Верховная Рада сегодня проголосует за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах. Это будет касаться, прежде всего, Донецкой и Луганской областей. И, возможно, Киева и области, Харьковской области, Херсонской области”, — написала Василевская-Смаглюк.

По ее словам, чрезвычайное положение вводится по закону максимум на 60 дней с возможностью пролонгации в случае необходимости.

Также нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что в 12:30 с высокой вероятностью ВР будет голосовать за чрезвычайное положение в ряде областей.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, на котором были заслушаны представители сектора безопасности и обороны относительно ситуации в Украине и на ее государственных границах, 21 февраля. Это произошло после того, как 21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины, его указы предусматривают введение российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.

Президент Украины не закрывал заседание СНБО. Совет национальной безопасности и обороны переведен в режим работы 24/7, указывал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Так, заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины проходит в среду, 23 февраля.