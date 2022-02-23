ВР рекомендовала ввести санкции в отношении депутатов Госдумы и Совета Безопасности РФ

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Верховная Рада Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции в отношении депутатов Госдумы и Совета безопасности Российской Федерации, которые поддержали признание "Л/ДНР", передает корреспондент УНН.

За принятие постановления "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (регистрационный номер 7064) проголосовали 322 народных депутата.

Детали

Список содержит 351 человека, среди которых: Анатолий Вассерман, Николай Валуев, Геннадий Зюганов, Петр Толстой, шахматист Анатолий Карпов, фигуристка Ирина Роднина и другие.

Целью и задачами постановления является обеспечение предпосылок для принятия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении к лицам, приведенных в приложении к постановлению, персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) за создание реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности в информационной сфере, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Среди санкций, в частности:

блокировка активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ей имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;

прекращение визитов и аннулирование наград Украины и тому подобное.

Напомним

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины. Указ, который подписал Путин, предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".

Правительство Германии временно остановило сертификацию газопровода "Северный поток-2"для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией независимыми так называемые"Л/ДНР".