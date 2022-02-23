ВР рекомендовала ввести санкции в отношении депутатов Госдумы и Совета Безопасности РФ
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Верховная Рада Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции в отношении депутатов Госдумы и Совета безопасности Российской Федерации, которые поддержали признание "Л/ДНР", передает корреспондент УНН.
За принятие постановления "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (регистрационный номер 7064) проголосовали 322 народных депутата.
Детали
Список содержит 351 человека, среди которых: Анатолий Вассерман, Николай Валуев, Геннадий Зюганов, Петр Толстой, шахматист Анатолий Карпов, фигуристка Ирина Роднина и другие.
Целью и задачами постановления является обеспечение предпосылок для принятия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении к лицам, приведенных в приложении к постановлению, персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) за создание реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности в информационной сфере, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Среди санкций, в частности:
- блокировка активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ей имуществом;
- ограничение торговых операций;
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
- прекращение визитов и аннулирование наград Украины и тому подобное.
Напомним
21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины. Указ, который подписал Путин, предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".
Правительство Германии временно остановило сертификацию газопровода "Северный поток-2"для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией независимыми так называемые"Л/ДНР".