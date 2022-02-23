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СНБО принял решение о введении чрезвычайного положения

СНБО принял решение о введении чрезвычайного положения

Алексей Данилов

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Совет по национальной безопасности и обороне Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Проговаривались вопросы о введении чрезвычайного положения в нашей стране... Решение было принято. Согласно нашему законодательству, Верховная Рада должна это решение утвердить. Я сегодня буду иметь доклад в Верховной Раде по этому поводу”, — сказал Данилов.

Детали

С его слов, на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, как ожидается, будет введено чрезвычайное положение.

В зависимости от территории "и от того, насколько будут считать целесообразным”, областные комиссии “будут принимать те или иные решения”, добавил он.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

Источник: УНН
Теги: СНБО, чрезвычайное положение
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