Чрезвычайное положение в Украине вводится на 30 дней - СНБО

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Решение о введении чрезвычайного положения на территории Украины в случае одобрения будет действовать 30 дней, с возможностью пролонгации. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на брифинге, передает корреспондент УНН.

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“Что касается срока ввода режима чрезвычайного положения, согласно действующему законодательству, это 30 дней. В случае необходимости Президент своим указом имеет право еще на 30 дней продлить, то есть, общее количество 60, но обязательно должно быть голосование и в первом, и во втором случае Верховной Рады для подтверждения этого состояния”, - сказал Данилов.

Дополнение

Совет по национальной безопасности и обороне Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим. Его должна утвердить ВР.