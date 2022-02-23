Путин торгует ненавистью – Геращенко

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент РФ Владимир Путин превратил ненависть к Западу в бизнес. Об этом в интервью российской журналистке Юлии Латыниной рассказал советник Министерства внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

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"Путин и его окружение (…) хотят, чтобы Украины не было, как и других независимых стран, которые образовались на постсоветском пространстве, чтоб и дальше воссоздавать Советский Союз. Советский союз воссоздать не получается. (…) Путин делает все, чтобы Украины не было. Он ненавидит Украину, но даже не столько Украину, как Запад. И ненавидеть Запад – это его бизнес. Он торгует этой ненавистью, создавая у россиян впечатление что Запад — это зло. И таким образом держится уже 22 года у власти", - считает Геращенко.

Он напомнил, что в начале своего правления Путин пытался дружить с западными лидерами, но оказалось, что россияне больше ностальгируют по советским временам, чем хотят дружить с Западом.

Напомним

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины. Указ, который подписал Путин, предусматривает введение российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".