Введение чрезвычайного положения особо не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса - Шмигаль

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Введение чрезвычайного положения особым образом не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

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“Для того, чтобы усилить безопасность во всех регионах и усилить нашу готовность к возможной дальнейшей агрессии, СНБО предложил ввести чрезвычайное положение. Это в первую очередь позволит нашим военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию. Никаким особым образом это не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса”, — сказал Шмигаль.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщила, что скорее всего, Верховная Рада проголосует за введение чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим, на внеочередном заседании ближе к вечеру.