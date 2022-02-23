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Введение чрезвычайного положения особо не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса - Шмигаль

Введение чрезвычайного положения особо не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса - Шмигаль

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Введение чрезвычайного положения особым образом не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Для того, чтобы усилить безопасность во всех регионах и усилить нашу готовность к возможной дальнейшей агрессии, СНБО предложил ввести чрезвычайное положение. Это в первую очередь позволит нашим военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию. Никаким особым образом это не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса”, — сказал Шмигаль.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщила, что скорее всего, Верховная Рада проголосует за введение чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим, на внеочередном заседании ближе к вечеру.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, чрезвычайное положение, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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