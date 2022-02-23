Пограничники: украинцы могут вернуться из РФ круглосуточно через любой пункт пропуска
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Граждане Украины могут вернуться из РФ без помех. Согласно ст.33 Конституции Украины, гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в свою страну, указали в Госпогранслужбе, пишет УНН.
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"Подчеркнем, что в соответствии со ст. 33 Конституции Украины гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в свою страну. Государственная пограничная служба обращает внимание граждан, что все наши соотечественники могут беспрепятственно вернуться домой круглосуточно, через любой пункт пропуска", - отметили в ведомстве.
Детали
В ГПСУ напомнили, что в связи с усилением российской агрессии против Украины сегодня Министерство иностранных дел Украины рекомендовало нашим соотечественникам воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, - немедленно покинуть ее территорию.
В случае возникновения проблем при пересечении границы ГПСУ посоветовала обращаться на службу "доверие".
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.
21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.
Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля страны Запада начали вводить дополнительные ограничительные меры в отношении РФ.