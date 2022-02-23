Правительство одобрило стратегию развития крымскотатарского языка на 10 лет

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы и утвердил операционный план ее реализации. Об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

"Одобрена стратегия развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы и утвержден операционный план ее реализации", - написал Мельничук.

Детали

По словам Мельничука, комплекс мер стратегии направлен на законодательное, институциональное, организационное, финансовое, информационное и иное обеспечение функционирования крымскотатарского языка как языка одного из коренных народов Украины, на расширение сферы его применения, поощрение граждан к его изучению, популяризацию среди различных возрастных групп.

"Предполагается, что это будет способствовать не только сохранению и развитию крымскотатарского языка, но и созданию дополнительных условий для восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Украины в международно признанных границах", - отметил Мельничук.

Дополнение

Кабинет министров Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики.



