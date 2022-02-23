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Правительство одобрило стратегию развития крымскотатарского языка на 10 лет

Правительство одобрило стратегию развития крымскотатарского языка на 10 лет

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы и утвердил операционный план ее реализации. Об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

"Одобрена стратегия развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы и утвержден операционный план ее реализации", - написал Мельничук.

Детали

По словам Мельничука, комплекс мер стратегии направлен на законодательное, институциональное, организационное, финансовое, информационное и иное обеспечение функционирования крымскотатарского языка как языка одного из коренных народов Украины, на расширение сферы его применения, поощрение граждан к его изучению, популяризацию среди различных возрастных групп.

"Предполагается, что это будет способствовать не только сохранению и развитию крымскотатарского языка, но и созданию дополнительных условий для восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Украины в международно признанных границах", - отметил Мельничук.

Дополнение

Кабинет министров Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
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