Кабмин одобрил выход Украины из еще одного соглашения СНГ: о чем речь

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил выход из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

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“Одобрен проект Закона Украины “О выходе из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”, — написал Мельничук.

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По его словам, целью проекта является проведение внутригосударственных процедур, необходимых для выхода из указанного соглашения, поскольку последнее не соответствует национальным интересам Украины, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, как одной из участниц указанного Соглашения.

“Еще одной причиной выхода является наличие существенных различий в комеморативных практиках и законодательствах Украины и других стран-участниц Соглашения в вопросе почитания памяти участников Второй мировой войны”, — отметил Мельничук.

Дополнения

Кабинет министров согласовал прекращение действия соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи СНГ.