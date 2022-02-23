Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,99 0,5031  EUR: 32,90 0,6152 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
21150

Кабмин одобрил выход Украины из еще одного соглашения СНГ: о чем речь

Кабмин одобрил выход Украины из еще одного соглашения СНГ: о чем речь

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил выход из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

“Одобрен проект Закона Украины “О выходе из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”, — написал Мельничук.

Детали

По его словам, целью проекта является проведение внутригосударственных процедур, необходимых для выхода из указанного соглашения, поскольку последнее не соответствует национальным интересам Украины, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, как одной из участниц указанного Соглашения.

“Еще одной причиной выхода является наличие существенных различий в комеморативных практиках и законодательствах Украины и других стран-участниц Соглашения в вопросе почитания памяти участников Второй мировой войны”, — отметил Мельничук.

Дополнения

Кабинет министров согласовал прекращение действия соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи СНГ.

Источник: УНН
Теги: СНГ, Кабмин, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.