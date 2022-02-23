Эрдоган хочет сохранить отношения с Москвой, санкций Турции против России не будет - СМИ

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым сохранять спокойствие и будет поддерживать отношения с обеими странами на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Об этом он сообщил после того, как Москва признала суверенитет так называемых “ДНР” и “ЛНР”, пишет УНН со ссылкой на Daily Sabah.

Детали

Так, в беседе с журналистами в среду Эрдоган заявил, что Турция сотрудничает как с Россией, так и с Украиной, не будет прекращать отношения и не планирует вводить санкции против Москвы.

“У нас есть политические, военные и экономические отношения с Россией. То же самое с Украиной. Мы не можем отказаться от этого, если вы спросите меня, потому что наша страна имеет высокие интересы в этом отношении”, — сказал Эрдоган.

Он отметил, что необходимо “провести тщательные расчеты, чтобы выяснить плюсы и минусы действий”, которые необходимо предпринять против России, отметив, что шаги необходимо предпринимать “деликатно”, пишет издание.

Президент Турции отметил также, что в недавнем телефонном разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским изложил позицию Турции в отношении территориальной целостности Украины и что Турция не приемлет никаких действий, нарушающих Минские соглашения.

“Я сказал ему, что мы готовы взять на себя ответственность за то, чтобы кризис был урегулирован путем дипломатии и диалога”, — сказал он, добавив, что сохраняющаяся напряженность представляет угрозу безопасности в Черном море.

“Мы надеемся, что наши черноморские соседи Россия и Украина немедленно вернутся за стол переговоров”, — добавил он.

По его мнению, Турция уже встала на сторону Украины в отношении аннексии Крыма Россией и недавнего признания Путиным так называемых “республик”, отвергнув его за нарушение территориальной целостности Украины.

Ранее

21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “поддержания мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако после решения Путина признать независимыми “Л/ДНР” заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.