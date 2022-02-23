В Донецкой области временно свернуты пункты оказания помощи населению, работавшие на КПВВ

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Донецкой области временно приостановили свою деятельность пункты по оказанию помощи населению, которые размещались на КПВВ вдоль линии соприкосновения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, обнародованную Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

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"В Донецкой области 23 февраля в связи с увеличением интенсивности обстрелов, командующим ООС согласован вопрос о временной приостановке функционирования пунктов ГСЧС для оказания помощи населению, размещенных в пределах КПВВ “Гнутово”, “Майорск”, “Марьинка” и “Новотроицкое", — сообщили в ГСЧС.

В настоящее время проводится свертывание палаток и отвод личного состава.

Напомним

На Донбассе по состоянию на 12:00 23 февраля зафиксировано 29 вражеских нарушений “режима тишины”, 25 из которых с применением тяжелого вооружения.

Ситуация на фронте обострилась 17 февраля. СБУ обнародовала разговоры боевиков, которые в феврале этого года начали эскалацию событий на Донбассе.