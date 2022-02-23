Зеленский: Украине нужны гарантии безопасности, в частности от России

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Украине нужны гарантии безопасности от других стран, в частности от России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге со своими коллегами из Литвы и Польши, передает корреспондент УНН.

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“Мы абсолютно согласны с партнерами, что эта архитектура (безопасности в Европе - ред.) нуждается в реновации. Я бы очень хотел чтобы в этом архитектурном комплексе Украину также увидели. Не секрет, что Будапешт не работает, и мы с вами четко понимаем, у нас нет иллюзий, что Украины на сегодня нет ни в одном из альянсов безопасности. Мы сами себя защищаем”, - сказал Президент.

“Поэтому Украине нужны гарантии безопасности - четкие, конкретные, уже сейчас, потому что мы хотим знать, что мы можем защитить своих людей, свои дома. С тем фактом, что у нас сегодня на границе 150 тысяч российских войск, с тем, что оккупированные территории, я считаю, что среди тех стран, которые предоставляют четкие гарантии безопасности, должна быть Россия”, - добавил он.

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Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что демократии должны признать решение жителей Крыма и Севастополя о "воссоединении" с Россией. Кроме того, РФ категорически против приема Украины в НАТО.