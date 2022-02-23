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В НАБУ опровергли участие Коса в аудите бюро

В НАБУ опровергли участие Коса в аудите бюро

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В НАБУ отсутствует информация о том, что компания Драго Коса будет участвовать в аудите бюро, сообщает УНН.

Цитата:

“В Национальном бюро отсутствует указанная информация, поэтому предоставление ответа на поставленные в обращении вопросы не представляется возможным”, — отметили в НАБУ в ответ на запрос УНН.

Отметим, что Драго Кос — бывший президент GRECO (орган Совета Европы по антикоррупционному мониторингу), а ныне член комиссии, которая избирает в Украине нового руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Информация о том, что частная компания Коса RUR будет участвовать в аудите бюро, появилась в прошлом году. Ее обнародовали СМИ со ссылкой на самого Коса, который оправдывал свое неформальное общение с одним из кандидатов на главу САП Максимом Грищуком именно аудитом в НАБУ.

"Моя компания нанята для оценки НАБУ. Я встречался с Грищуком (САП) по вопросу — как они оценивают НАБУ”, — сообщает издание Politica.

Впрочем, очевидно, что информация сторон не совпадает. И если Кос общался с Грищуком неформально, не имея на то объективных оснований как член комиссии, это может свидетельствовать об их недобропорядочности.

Источник: УНН
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