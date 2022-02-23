ЧП в Украине: Верховная Рада может выйти в режим постоянной работы

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Депутаты Верховной Рады зарегистрировали проект постановления, предусматривающий переход парламента в режим постоянной работы в условиях военного положения. Об этом УНН передает со ссылкой на проект постановления.

Детали

На сайте парламента появился документ постановления, согласно которому на период действия чрезвычайного и/или военного положения работу Верховной Рады Украины, ее органов и должностных лиц организуют с учетом таких особенностей:

1) работа Верховной Рады Украины осуществляется в режиме пленарных заседаний, работы в комитетах, временных специальных и следственных комиссиях, депутатских фракциях (группах), а также осуществляются командировки народных депутатов Украины по распоряжению председателя Верховной Рады Украины;

2) во время, когда в соответствии с календарным планом проведения седьмой сессии Верховной Рады Украины, проведение пленарных заседаний не предусмотрено, они проводятся по предложению согласительного совета депутатских фракций (групп) в Верховной Раде Украины;

3) заседание согласительного совета созываются председателем Верховной Рады Украины (первым заместителем или заместителем председателя парламента, который выполняет его обязанности) при необходимости;

4) заседания комитетов (временных специальных комиссий) Рады созывает председатель или по инициативе большинства членов соответствующих комитетов (временных специальных комиссий) и проводятся безотлагательно для обеспечения рассмотрения вопросов повестки дня пленарных заседаний.

“Целью введения чрезвычайного положения является устранение угрозы и скорейшая ликвидация особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера, нормализация обстановки, восстановление правопорядка при попытках захвата государственной власти или изменения конституционного строя путем насилия”, - говорится в тексте документа.

В пояснительной записке к проекту постановления подчеркнули, что основной целью принятия указанного проекта постановления является организация работы Верховной Рады Украины в условиях действия чрезвычайного и/или военного положения.

Добавим

Совет по национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Как стало известно УНН, скорее всего, Верховная Рада проголосует за введение чрезвычайного положения на внеочередном заседании ближе к вечеру.

Чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее местностях вводят указом Президента Украины, который подлежит утверждению Верховной Радой Украины в течение двух дней с момента обращения Президента Украины. То есть решение СНБО, которое сегодня было обнародовано, еще не является введением ЧП, а лишь основанием для того, чтобы глава государства внес соответствующий указ на рассмотрение нардепов.