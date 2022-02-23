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Зеленский рассказал, что думает о возможности визового режима с Россией

Зеленский рассказал, что думает о возможности визового режима с Россией

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский имеет много предложений по шагам и реакций, связанных со следующими шагами Российской Федерации. Об этом он заявил на брифинге со своими коллегами из Литвы и Польши, передает корреспондент УНН.

Цитата

“У меня есть много предложений от нашей команды по этапам и реакций, они связаны со следующими шагами Российской Федерации”, - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможности введения визового режима с Россией.

Контекст

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод русских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

Украина после решения РФ заявила, что рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, виза, Владимир Зеленский
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