"Вход" планировался из Москвы: Стефанчук заявил о попытках взломать аккаунты и заблокировать банковские карты его семьи
Руслан Стефанчук
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил об активных попытках взломать аккаунты всей семьи, заблокировать банковские карты, а также другие кибератаки. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Пошли активные попытки взломать аккаунты всей моей семьи, заблокировать банковские карты, а также другие кибератаки", - написал председатель ВР.
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Стефанчук призвал соблюдать кибергигиену, быть осторожными и не доверять случайным сообщениям.
"Не забывайте провести смену паролей, двухфакторную идентификацию и другие меры информационной безопасности", - подчеркнул Стефанчук.
Впоследствии председатель ВР добавил, что в аккаунт пытались зайти в РФ.
Что было раньше
Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года наблюдалась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины — Минобороны и Приватбанка с Ощадбанком, в частности. Портал “Дия” также попал под кибератаку.
Полиция открыла уголовное производство по факту кибератак на украинские интернет-порталы.
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