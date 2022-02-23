Санкции будут очень сильные: Дуда из Киева обратился к Путину

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Польши Анджей Дуда будет поддерживать санкции, которые сделают невозможным путешествия россиян. Об этом он заявил, выступая в Киеве на совместном брифинге с президентами Украины и Литвы, передает корреспондент УНН.

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“Международное сообщество, которое хочет жить в мире... должно сегодня сделать соответствующие шаги для того, чтобы агрессора сдержать. Верю в это глубоко, как президент государства-члена НАТО и Европейского Союза, что нам удастся это сделать мирным путем и эффективно. Хотя, к сожалению, принимаю во внимание и то, что санкции должны быть очень сильные”, - заявил Дуда.

Детали

Он напомнил, что Польша граничит с Калининградской областью России.

“Я буду с огорчением поддерживать санкции, которые сделают невозможным путешествия гражданам России. Но если президент Путин будет и впредь вести себя таким образом, будет попирать международное право, будет атаковать мирные государства и будет забирать право жить в мире других людей, таких как граждане Украины, то эти далеко идущие шаги будут необходимы”, - отметил польский президент.

“Я рассчитываю на то, что президент Владимир Путин этого не сделает. Поэтому я его призываю, потому что я хотел бы, чтобы и россияне могли жить в мире, радоваться возможностям которые дает нынешний мир - путешествия, экскурсии. Все что дает свободный, мирный мир”, - добавил он.

Контекст

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод русских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.