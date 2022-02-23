Эрдоган - Путину: Турция не признает шагов против территориальной целостности Украины

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время разговора Эрдоган заявил, что Турция не признает шагов, направленных против территориальной целостности Украины, со ссылкой на управлении по связям Администрации президента Турции пишет Anadolu, информирует УНН.

Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины.

Эрдоган подчеркнул, что всегда придавал особое значимое внимание тесному диалогу с президентом Путиным по региональным вопросам, что привело к позитивным результатам. Анкара сохраняет решимость к поддержке сложившегося взаимопонимания, заверил глава турецкого государства.

Цитата:

“Президент Эрдоган отметил, что Анкара не признает шагов, направленных на ущемление суверенитета и территориальной целостности Украины, и в этом заключается принципиальная позиция Анкары”, — говорится в сообщении.

Детали

Турецкий лидер подчеркнул необходимость достижения результатов основе минских договоренностей.

Президент Турции отметил, что усложнением имеющихся проблем, и в особенности военное противостояние, не принесут никому пользы. «Анкара придавала и придает большое значение продолжению дипломатических контактов и переговорам, и готова внести вклад в снижение напряженности и поддержание мира», - сказал Эрдоган.

Лидер Турции вновь озвучил призыв к диалогу и приоритетности дипломатии, указав, что Анкара придерживается конструктивных подходов и в рамках НАТО.

Эрдоган также отметил, что ожидает скорейшего визита Путина в Турцию с целью участия в заседании Стратегического совета высокого уровня, как это было согласовано во время визита в Сочи в сентябре 2021 года.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля страны Запада начали вводить дополнительные ограничительные меры в отношении РФ.