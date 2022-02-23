Законопроект о введении чрезвычайного положения внесен в ВР

КИЕВ. 23 февраля. УНН. На сайте ВР опубликован зарегистрированный проект Указа Президента Украины о введении чрезвычайного положения и проект закона о принятии этого указа, сообщает УНН.

Детали

Указом чрезвычайное положение вводится по всей территории Украины (кроме Луганской и Донецкой областей, а также временно оккупированного Крыма) с 00 часов 00 минут 24 февраля сроком на 30 суток.

На территории, где вводится ЧП вводятся следующие меры:

- Установление особого режима въезда/выезда, а также ограничение передвижения по территории (по необходимости);

- Ограничение движения транспорта и его осмотр (при необходимости);

- Усиление охраны общественного порядка и объектов, жизнедеятельности населения и народного хозяйства;

- Запрет проведения массовых мероприятий;

- Запрет забастовок;

- Временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания;

- Введение комендантского часа (при необходимости);

- Проверка документов у граждан, при необходимости проведение личного досмотра и досмотра вещей, транспорта, багажа, грузов, помещений и жилья;

- Запрет призывникам, военнослужащим и резервистам менять место жительства без ведома призывных центров;

- Запрет изготовления и распространения информационных материалов, что могут дестабилизировать обстановку;

- регулирование работы гражданских теле - и радиоцентров;

- особые правила пользования связью и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).

Также в указе указывается о нарушении в порядке, определенном Конституцией и законами, вопроса о запрете деятельности политических партий и ГО в интересах нацбезопасности.

Дополнение

Совет по национальной безопасности и обороне Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Также сообщалось, что после решения СНБО ВР может проголосовать за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах.