Сегодня может состояться два внеочередных заседания ВР. Второе по изменениям в госбюджет

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня, 23 февраля, может состояться два внеочередных заседания Верховной Рады. Второе будет касаться изменений в государственный бюджет Украины. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь фракции “Слуга народа” Юлия Палийчук, пишет УНН.

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“Сегодня может состояться два внеочередных заседания Верховной Рады. Второе будет касаться изменений в государственный бюджет Украины", - написала Палийчук.

Дополнение

Пресс-секретарь “Слуги народа” Юлия Палийчук сообщила, что внеочередное заседание ВР из-за введения чрезвычайного положения состоится в 17:30.

Народные депутаты собрали 150 подписей для проведения сегодня внеочередного заседания по причине введения чрезвычайного положения.



Добавим

Совет по национальной безопасности и обороне Украины сегодня принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее местностях вводят указом Президента Украины, который подлежит утверждению Верховной Радой Украины в течение двух дней с момента обращения Президента Украины. То есть решение СНБО, которое сегодня было обнародовано, является не введением ЧП, а лишь основанием для того, чтобы глава государства внес соответствующий указ на рассмотрение нардепов.