Кулеба в ООН: Украина не собирается возвращать себе ядерный статус

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Украина не собирается возвращать себе ядерное оружие, взамен она ожидает гарантий безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на заседании Генассамблеи ООН, передает корреспондент УНН.

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“Украина внесла исторический вклад в обеспечение глобальной безопасности. В 1994 году мы провели денуклеаризацию, отказавшись от третьего по величине ядерного арсенала в мире. У нас нет планов по восстановлению ядерного оружия. Сегодня мы ожидаем, что мир взаимно обеспечит нашу безопасность соответствующими масштабами и решительностью действий перед лицом исторического уровня угрозы. Именно поэтому Украина обратилась за срочными консультациями в соответствии со статьей 6 Будапештского меморандума”, — сказал Кулеба.

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По словам министра, мир обязан Украине своей безопасностью.

Он также напомнил, что Президент Украины инициировал новый формат переговоров по урегулированию кризиса безопасности, созданного Россией. Он включал бы пять постоянных государств-членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил об инициировании консультации относительно Будапештского меморандума.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, Зеленский, обращаясь к подписантам Будапештского меморандума, не говорил о разработке Украиной ядерного оружия.