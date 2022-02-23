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ВР рассмотрит введение чрезвычайного положения на специальном заседании

ВР рассмотрит введение чрезвычайного положения на специальном заседании

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Верховная Рада рассмотрит введение чрезвычайного положения на специальном заседании, после внеочередного. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции “Слуга народа” Юлия Палийчук, пишет УНН.

Детали

Палийчук сообщила, что в 18:40 начнется внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят такие законопроекты:

• 7012-Д - о внесении изменений в государственный бюджет в части финансирования обороны.

• 7105 - о организации работы парламента в условиях чрезвычайного и/или военного положения.

Цитата

"Сразу после него состоится специальное заседание парламента относительно указа Президента о введении чрезвычайного положения", - написала Палийчук.

Дополнения

Народные депутаты собрали 150 подписей для проведения сегодня внеочередного заседания из-за введения чрезвычайного положения.

Добавим

Совет по национальной безопасности и обороны Украины сегодня принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее местностях вводят указом Президента Украины, который подлежит утверждению Верховной Радой Украины в течение двух дней с момента обращения Президента Украины. То есть решение СНБО, которое сегодня было обнародовано, является не введением ЧП, а лишь основанием для того, чтобы глава государства внес соответствующий указ на рассмотрение нардепов.

Источник: УНН
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