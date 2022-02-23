ВР определилась с форматом работы на время действия ЧП или военного положения

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Верховная Рада приняла постановление о внесении изменений в порядок работы парламента на время действия чрезвычайного и/или военного положения, передает корреспондент УНН.

Детали

Изменения поддержали 342 нардепа.

Постановлением предлагается установить, что на период действия чрезвычайного и/или военного положения работа парламента осуществляется в режиме пленарных заседаний, работы в комитетах Верховной Рады, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях Верховной Рады Украины, депутатских фракциях (депутатских группах), с учетом отдельных особенностей, в частности:

- в дни, когда в соответствии с календарным планом проведения седьмой сессии девятого созыва, проведение пленарных заседаний не предусмотрено, пленарные заседания проводятся по предложению согласительного совета депутатских фракций, который определяет день, время и продолжительность проведения пленарных заседаний, работа народных депутатов Украины с избирателями осуществляется по распоряжениям председателя Верховной Рады Украины;

- заседания комитетов (временных специальных комиссий) Верховного Совета созываются председателями или по инициативе большинства членов соответствующих комитетов (временных специальных комиссий) Верховной Рады Украины и проводятся безотлагательно для обеспечения рассмотрения вопросов повестки дня пленарных заседаний.

Контекст

Совет по национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Также сообщали, что после решения СНБО ВР может проголосовать за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах.

На сайте ВР опубликован зарегистрированный проект указа Президента Украины о введении чрезвычайного положения и проект закона о принятии этого указа.

Следует заметить, что в соответствии с законодательством в условиях ЧП Верховная Рада Украины принимает решение о продлении сессии или ее работы в пленарных заседаниях в течение всего периода действия чрезвычайного положения.

Сейчас в соответствии с действующим календарным планом нардепы работают в сессионном зале 24 и 25 февраля, а после этого должны работать с избирателями и собраться на пленарную неделю с 15 по 18 марта.