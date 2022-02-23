Кулеба в ООН: Путин открыто отрицает право Украины на существование

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Мир находится в центре крупнейшего кризиса безопасности в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на заседании Генассамблеи ООН, передает корреспондент УНН.

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“Сегодня я обращаюсь к вам от имени более 40 миллионов украинцев, которые хотят жить только в мире и процветании. Не в страхе, не в запугивании, не под российским огнем, бомбами и обстрелами. В настоящее время мы находимся в центре крупнейшего кризиса безопасности в Европе со времен Второй мировой войны. Этот кризис был создан и раздувается одной стороной в одностороннем порядке — Российской Федерацией”, — заявил министр.

Детали

По его словам, обвинения России в адрес Украины абсурдны: Украина никогда никому не угрожала и ни на кого не нападала, никогда не планировала и не планирует никаких подобных действий.

Украина никогда не планировала и не планирует никаких военных наступлений на Донбассе, подчеркнул министр, как и не было и нет никаких провокаций или диверсий.

“Абсурдно предполагать, что Украина могла подготовиться к чему-либо подобному и ждать несколько месяцев, пока Россия соберет огромные военные силы вдоль наших границ, чтобы приступить к осуществлению таких предполагаемых планов. Этот абсурд противоречит элементарной логике”, — отметил министр.

Не менее абсурдными он считает обвинения в том, что Украина пошла на эскалацию, приобретая оборонительное оружие у своих партнеров. Единственной причиной для Украины усилить свою оборону являются продолжающиеся и планируемые военные и политические действия России, подчеркнул дипломат.

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“Фактически, в своем обращении на этой неделе президент России Владмир Путин открыто отрицал право Украины на существование. Те, кто может подумать, что я преувеличиваю, как министр иностранных дел Украины, должны просто послушать эту ужасающую речь. С тяжелым сердцем мы все должны признать мрачную реальность нового агрессивного и реваншистского правления, поднимающегося над Европой”, — добавил Кулеба.

Добавим

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти “в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.