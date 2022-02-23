Экономический патриотизм: эксперты и нардепы рассказали, какая помощь Президента сейчас полезна бизнесу

КИЕВ. 23 февраля. УНН. На днях президент Владимир Зеленский заявил, что отечественный бизнес должен оставаться в Украине, защищать экономику и финансы государства, создавать рабочие места. В свою очередь власти готовы всячески помочь предпринимателям. Заявление президента прокомментировала народный депутат Нина Южанина, призывая гаранта Конституции облегчить условия ведения бизнеса в Украине, передает УНН.

Детали

Так, к примеру, уместно уменьшить налоговое давление на бизнес, - комментирует нардеп. В качестве примера Южанина напомнила о налоговых изменениях, которые вступили в действие с 1 января 2022 года.

"В этом проекте ЗУ есть несколько норм, которые болезненно ударили по птицеводству. Первая — они не могут находиться на четвертой группе налогообложения, и вторая — об увеличении земельного налога для этой категории предпринимателей. Малые производители, которые выращивают до тысячи голов домашней птицы, точно не должны бы подпасть под эти нововведения”, — уточнила нардеп.

Голословные заявления нардепов внести изменения в Закон так и не нашли свое отражение в проектах ЗУ, продолжила Южанина.

“Как следствие, птицеводы оказались в очень трудном положении”, — добавила она.

Мнение нардепа разделяет заместитель председателя “Всеукраинского аграрного совета" Михаил Соколов. Впрочем, в конкретном случае помогать отечественному бизнесу должны нардепы, а не президент, убежден он.

“В ВР был консенсус относительно того, чтобы соответствующий законопроект был включен в повестку дня и быстро проголосован. Лично я не вижу сопротивления нардепов тому, чтобы птицеводство вернулось на 4 группу налогообложения.

Однако проблема заключается именно в дефиците пространства в повестке дня. Сегодня очень долго приходится ждать рассмотрения тех или иных проектов ЗУ”, — прокомментировал он.

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Ряд Ассоциаций обратились к Офису президента, премьер-министру и Верховной Раде с призывом исправить плохую ситуацию. Они утверждают, что аномальный рост цен на энергоносители и корма и так привели к сокращению отечественного производства. Если к этому добавится еще налоговое давление — Украина может потерять собственную отрасль производства мяса птицы и будет вынуждена импортировать продукты, рискуя продовольственной безопасностью страны.