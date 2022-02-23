Финляндия перевела посольство из Киева во Львов

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Посольство Финляндии временно переводит своих сотрудников из Киева во Львов на фоне возможного вторжения РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Финляндии.

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"Во вторник, 22 февраля, на основе общей оценки ситуации с безопасностью в Украине Министерство иностранных дел приняло решение о временном переводе своих сотрудников из Киева во Львов", - говорится в сообщении.

Детали

Отметили, что ранее Финляндия сократила количество сотрудников, направленных на работу в посольство в Киеве.

"Местные сотрудники посольства продолжат работу в Киеве при необходимости. Им предложили покинуть город", - говорится в сообщении.

Посольство продолжит свою работу в соответствии с особыми договоренностями. Обслуживание клиентов сокращено и доступно только по предварительной записи.

Дополнение

Посольство Нидерландов в Украине временно перенесло всю свою деятельность с Киева до Львова.

Newsweek сообщил, что администрация президента США Джо Байдена проинформировала Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовится провести полномасштабное вторжение в течение следующих 48 часов.



