Компромисс найден: в обновленном указе о введении режима ЧС в Украине убрали почти все спорные пункты
КИЕВ. 23 февраля. УНН. У обновленном указе Президента Украины Владимира Зеленского о введении режима чрезвычайного положения убрали все спорные пункты. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки “уже собирается”, а значит в ближайшее время решение будет озвучено, пишет УНН.
Цитата
“В обновленном указе убрали все спорные пункты…Можно сказать, компромисс найден.
Комитет обороны уже собирается”, - написал нардеп.
Детали
Отмечается, что из спорных пунктов в силе остается: запрет на изготовление и распространение информационных материалов.
Добавим
Главы фракций направили письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому об изменении указа о введении режима чрезвычайного положения в Украине.
На повестке стояли некоторые пункты, которые описаны в указе, а именно:
- осмотр граждан и имущества;
- запрет на изготовление и распространение информации;
- регулирование теле- и радиоцентров.
Сегодня совет по национальной безопасности и обороне Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.
Также сообщалось, что после решения СНБО ВР может проголосовать за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах.
На сайте ВР опубликован зарегистрированный проект Указа Президента Украины о введении чрезвычайного положения и проект закона о принятии этого указа.