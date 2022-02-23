Байден сообщил о введении санкций против оператора "Северного потока-2"

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент США Джо Байден официально заявил о вводе санкций против оператора трубопровода “Северный поток-2” Nord Stream 2 AG. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает УНН.

Цитата

“Вчера, после тесных консультаций между нашими двумя правительствами, Германия объявила, что прекратит сертификацию трубопровода. Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и ее корпоративных должностных лиц”, — заявил Байден.

Детали

Он добавил, что эти шаги являются еще частью первоначального плана санкций в ответ на действия России в Украине.

“Своими действиями президент Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа и перейти к другим видам энергии. Я хочу поблагодарить канцлера Шольца за его тесное сотрудничество и неизменную приверженность привлечению России к ответственности за ее действия”, — добавил он.

Добавим

Федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией “независимыми” так называемые “Л/ДНР”.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти “в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

По данным СМИ, после этого немецкое министерство энергетики приостановило процесс сертификации “Северного потока-2”.