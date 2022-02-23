Около 50 украинцев не смогли попасть в Крым: оккупанты пропускают только по российским паспортам, выезд - заблокирован

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Оккупационная власть на территории временно оккупированного Крыма прекратила выезд граждан с полуострова на подконтрольную Правительству Украины территорию напротив КПВВ “Каланчак” и “Чонгар”. Об этом в своем Telegram сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.

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“В течение последних двух часов оккупационные власти не пропустили во временно оккупированный Крым около полусотни граждан Украины. Беспрепятственно могут попасть домой только жители полуострова с российскими паспортами”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что выезд с полуострова заблокирован. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке.

Зато украинские пограничники отмечают, что со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме.

“Призываю международное сообщество отреагировать на факт нарушения оккупационной администрацией права граждан Украины на свободу передвижения и принять меры по прекращению политики РФ, направленной на отчуждение оккупированных территорий от Украины вместе с гражданами, которые там проживают”, - подчеркнула Денисова.

Добавим

Из-за обострения ситуации Сегодня Совет по национальной безопасности и обороне Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Также сообщалось, что после решения СНБО ВР может проголосовать за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах.

Тем временем, западные СМИ сообщают, что со стороны российской границы в сторону Донецка движутся две колонны военной техники.